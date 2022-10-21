Росія: у Бєлгородській області повідомляють про пожежу на лакофарбовому заводі після обстрілу

У місті Шебекино Бєлгородської області Росії внаслідок обстрілу спалахнув лакофарбовий завод, повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

На опублікованих знімках видно щільний стовп чорного диму.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на одному із промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок влучання снаряда. Гладков не уточнив, про яке підприємство йдеться. За попередніми даними, є одна постраждала.

Раніше 21 жовтня губернатор повідомив про обстріл села Муром Шебекинського міського округу. За твердженням Гладкова, обстріл вели українські військові.

Українська сторона ці звинувачення не коментувала.

14 жовтня місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції на 110 кВт у Бєлгороді, на ній виникла пожежа.

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З початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.