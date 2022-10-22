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На Миколаївщині вночі сили ППО збили 10 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Уламки дрона-камікадзе іранського виробництва після удару в Харкові, 6 жовтня 2022 року

Російські війська вчергове застосували дрони-камікадзе Shahed-136 на півдні України вночі проти 22 жовтня. Про це повідомляє повітряне командування «Південь».

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито десять безпілотників-камікадзе типу Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук рано вранці 22 жовтня повідомив про збиття російського дрона «Орлан-10» на південному напрямку.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників, які вона використовує для ударів по Україні. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.

Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

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