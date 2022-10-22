В Одеській області два влучання в об’єкт енергетики, троє поранених

Російські війська вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури, в Одеській області, повідомила обласна військова адміністрація 22 жовтня.

Відтак у кількох населених пунктах Одеського району немає світла.

«Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж», – прокоментував голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Одеська районна державна адміністрація також повідомила, що троє людей отримали поранення, вони отримують медичну допомогу.

Російські війська завдали ракетних ударів по низці регіонів України вранці 22 жовтня. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням.