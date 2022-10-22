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Сили ППО збили кілька ракет, які летіли на Київ – Кличко

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила, що в столиці вранці в суботу почалися стабілізаційні відключення світла

Сили протиповітряної оборони збили кілька ракет, які летіли в напрямку столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам!» – заявив він.

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила, що в столиці вранці в суботу почалися стабілізаційні відключення світла.

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«Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час», – попереджає пресслужба.

Російські війська завдали ракетних ударів по низці регіонів України вранці 22 жовтня. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням.

Як готуються до можливих відключень тепла кияни (Опитування)
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Як готуються до можливих відключень тепла кияни (Опитування)

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