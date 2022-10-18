На відновлення пошкоджених 10 жовтня ракетним ударом держбудівель у Києві виділено майже 37 млн грн – уряд

Уряд виділив із резервного фонду бюджету 36,9 млн грн на відновлення об’єктів державної форми власності у місті Києві, які постраждали через ракетні атаки Росії 10 жовтня. Про ухвалене 18 жовтня рішення повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Ворог продовжує знищувати не лише критичну інфраструктуру та оселі мирних жителів — він руйнує й наші пам’ятки архітектури, заклади освіти та культури. Сьогодні Уряд додатково виділив державним органам майже 37 млн грн на відновлення пошкоджених державних об’єктів столиці внаслідок ракетних атак 10 жовтня. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти свою культурну та освітню спадщину», – зазначив Чернишов.

Таким чином, виділені кошти будуть спрямовані на відновлення будівель: Київського національного університету імені Тараса Шевченка та будівлі Київського фахового коледжу зв’язку, Національного центру ділового і культурного співробітництва «Український дім», Національної бібліотеки України імені Вернадського, Великого конференц-залу Національної академії наук України, Національного науково-природничого музею, Національної академії наук України, Національної філармонії України, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею літератури України та інших.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів.