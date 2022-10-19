Кличко: 20 жовтня в Києві розпочнеться опалювальний сезон

Міський голова Києва Віталій Кличко анонсував початок опалювального сезону в місті 20 жовтня.

«Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. У складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», – написав мер у телеграмі 19 жовтня.

За його словами, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку і матеріали.

«Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов: поступове похолодання і низьку температуру вночі. Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі й кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання», – додав міський голова.

Він нагадав, що заклади соціальної сфери в Києві почали під’єднувати до опалення раніше – за індивідуальними заявками. «Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла і використовувати його раціонально», – додав Кличко.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, й по Києву. Тоді різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули 19 людей, були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Київ цього тижня третій день поспіль зазнає атак російських військових. 18 жовтня після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням. 17 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п’ятеро людей.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».