За ранок сили ППО збили 18 російських крилатих ракет – командування

Сили протиповітряної оборони збили 18 російських крилатих ракет в ході ранкового масованого удару, повідомляє командування Повітряних сил 22 жовтня.

За даними військових, 17 крилатих ракет Х-101 або Х-555 випустили 10 російських літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з території Ростовської області. Ще 16 пусків ракет «Калібр» здійснили кораблі з акваторії Чорного моря.

«В зонах відповідальності Повітряного командування «Південь», Повітряне командування «Центр», Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР «Калібр», – звітує пресслужба.

Читайте також: В Одеській області два влучання в об’єкт енергетики, троє поранених

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сили ППО збили кілька ракет на підльоті до столиці. Водночас кілька влучань були зафіксовані в регіонах.

Російські війська завдали ракетних ударів по низці регіонів України вранці 22 жовтня. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням. Кілька людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.