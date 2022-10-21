«Укренерго» анонсує тимчасові відключення електроенергії в низці областей

Оператор енергетичної системи України «Укренерго» анонсує контрольоване обмеження споживання електроенергії в низці областей. Про це компанія повідомила 21 жовтня.

Таке рішення він пояснив зростанням рівня споживання електроенергії.

«Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання», – пояснює пресслужба компанії.

За повідомленням, диспетчери «Укренерго» вирішують тимчасово відключити електроенергію, якщо в регіоні зростає споживання, а найближчим часом доставити туди електроенергію неможливо через руйнування внаслідок російських обстрілів.

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«Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», – додає оператор.

Раніше 21 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про тимчасові відключення в області через зростання електроенергії.

20 жовтня в різних регіонах країни проводилися планові відключення електроенергії після того, як російські атаки в останні дні серйозно пошкодили близько 40% енергетичних об’єктів країни. Енергетики кажуть, що відключення потрібні, щоб не допустити перевантаження енергетичної інфраструктури, яка залишилася.