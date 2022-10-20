«Ще один непростий день»: енергетики попереджають, що 21 жовтня можливі обмеження в електропостачанні

Компанія «Укренерго» попередила, що 21 жовтня в Україні можливі обмеження в подачі електроенергії споживачам.

«Нас всіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях – повідомимо зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть: чим більше зекономити електроенергії, тим менше буде аварійних відключень.

20 жовтня в різних регіонах країни проводилися планові відключення електроенергії після того, як російські атаки в останні дні серйозно пошкодили близько 40% енергетичних об’єктів країни. Енергетики кажуть, що відключення потрібні, щоб не допустити перевантаження енергетичної інфраструктури, яка залишилася.