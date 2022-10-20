У Міненерго розповіли, що роблять для недопущення тотального блекауту в Україні

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль у коментарі Радіо Свобода заявила, що Міненерго наразі «робить усе», щоб не допустити тотального блекауту в Україні.

«Працюємо у Брюсселі, щоб забезпечити необхідним обладнанням українську електричну мережу і щоб наші споживачі не залишилися без електричної енергії. Наші запити отримують підтримку, і ми розраховуємо, що нам дуже допоможуть все відновити і забезпечити проходження зими. Для нас це критично важливо. Особливо зараз, зважаючи на той масований удар по українській електричній інфраструктурі», – зауважила вона.

За словами Зеркаль, спеціальне обладнання для подолання наслідків обстрілів критичної енергоінфраструктури, яке наразі потребує Україна, «доволі складно отримати».

«Саме для пошуків обладнання, яке можна використовувати і спрямовані наші зусилля. Його, наприклад, виготовляє Південна Корея, але його виготовлення триває певний час. А ми хочемо отримати вже зараз. А для цього потрібний і політичний вплив, і підтримка, і допомога в логістиці по доставці», – пояснила Зеркаль.

Вона додала, що наразі Україна вже отримала від європейських партнерів «обіцянку принаймні допомогти у пошуку і закупівлі» такого обладнання.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.