Атаки РФ на енергосистему України прирівнюються до воєнних злочинів – Amnesty International

Атаки військ РФ на українську енергетичну інфраструктуру прирівнюються до воєнних злочинів, заявила директорка Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс.

«Стратегія, яка стоїть за новою тактикою ведення війни Росією, є очевидною. Піддаючи атакам критично важливу громадянську інфраструктуру України, зокрема енергетичні об’єкти, російська армія явно має намір підірвати промислове виробництво, порушити роботу транспорту, посіяти страх і розпач, позбавивши мирних жителів України тепла, електрики та води у міру наближення зимових холодів», – заявила Стразерс.

За її словами, прицільне знищення Росією української громадянської інфраструктури є незаконним.

«Моральний стан цивільного населення не є законною метою, а здійснення цих атак з єдиним завданням тероризувати громадянське населення є військовим злочином. Усі особи, відповідальні за віддачу наказів та за скоєння цих злочинних нападів, мають бути притягнуті до відповідальності. Оскільки Росія нарощує свої зусилля щодо залякування мирних жителів України, міжнародне співтовариство має терміново відреагувати та засудити ці мерзенні напади», – зазначила Марі Стразерс.

20 жовтня влада України оголосила про відключення електроенергії по всій країні після того, як російські атаки в останні дні серйозно пошкодили близько 40% енергетичних об’єктів країни. Через це відбулися планові відключення електроенергії з метою не допустити перевантаження енергетичної інфраструктури, що залишилася.