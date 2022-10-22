Росія: влада заявляє про загибель 2 людей через обстріл Бєлгородської області

Внаслідок «обстрілу ЗСУ» Шебекиного в Бєлгородській області Росії загинули двоє місцевих жителів, заявив губернатор області Владислав Гладков 22 жовтня.

За його словами, поранені ще 10 людей. Раніше Гладков писав про п’ятьох поранених, згодом повідомив, що постраждали 11 людей. Голова області стверджує, що обстріл нібито вели Збройні Сили України, частина міста знеструмлена.

Українська сторона заяви про обстріл наразі не коментувала.

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Місто Шебекино розташоване поблизу кордону з Харківською областю України. Напередодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу в ньому спалахнув лакофарбовий завод.

З початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.