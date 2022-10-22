Кулеба після ранкових ракетних ударів знову закликав партнерів надати Україні ППО 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетні удари Росії по Україні вранці 22 жовтня.

Він звернув увагу на те, що удари були спрямовані саме на критичну цивільну інфраструктуру.

«Частину ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. У столицях (Заходу – ред.) не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України», – закликав Кулеба.

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Компанія «Укренерго» повідомила раніше, що пошкодження від ракетних ударів співставні з тими, яких Росія завдала в ході обстрілів 10-12 жовтня.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Київ робить все, щоб отримати все, щоб «більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО».

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по низці областей України. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням. Кілька людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.