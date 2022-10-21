Росія має близько 800 літаків і гелікоптерів на аеродромах поблизу України – Повітряні сили

Росія має близько 800 одиниць авіаційної техніки на аеродромах неподалік територій, що межують з Україною, повідомив на брифінгу 21 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Росія має близько 800 одиниць авіаційної техніки не так, щоб довкола України, а на аеродромах, близьких до територій, які більш-менш межують з Україною. Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією», – сказав він.

За словами речника, орієнтовна кількість літаків становить близько 450, гелікоптерів – 350.

«Це не є вже така велика цифра. Ніхто нічого не стягує. Воно завжди так було», – додав він.

Ігнат також уточнив, що Росія має на різних аеродромах різні типи авіації, яка може швидко переміщуватися, зокрема з окупованого Криму до Білорусі чи на територію Росії.

Напередодні у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що кількість військової авіатехніки, яка розміщена на аеродромах Білорусі, є «сталою» і не спостерігається її «сенсанційного» збільшення.

Водночас, за його словами, на території Білорусі наразі спостерігається збільшення кількості військового складу.