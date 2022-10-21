Росія «навряд чи» розмістила в Білорусі стільки військ, скільки стверджує – розвідка Британії

Малоймовірно, що Росія дійсно розмістила значну кількість військ у Білорусі, вважає розвідка Великої Британії. Її висновки оприлюднило Міністерство оборони країни вранці 21 жовтня.

Розвідка наводить слова Олександра Лукашенка від 14 жовтня, за якими до спільного російсько-білоруського угруповання військ нібито увійде 70 тисяч білорусів і до 15 тисяч росіян.

«15 жовтня білоруська влада оприлюднила відео, яке, як стверджується, показує прибуття російських військ до Білорусі. Однак наразі малоймовірно, що Росія дійсно відрядила до Білорусі значну кількість додаткових військ. Росія навряд чи здатна створити готові до бою формування заявлених розмірів – її сили задіяні в Україні», – вважає британське командування.

Розвідка припускає, що білоруські військові підтримують «мінімальну здатність» до здійснення складних операцій.

Натомість, вважають британські військові, заява Лукашенка була спробою продемонструвати солідарність Росії та Білорусі і змусити Україну перекинути війська до північного кордону.

Напередодні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі припустив, що Росія може нарощувати війська в Білорусі, аби відтягнути українські війська від Донбасу та півдня, де тривають бойові дії.

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Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, 10 жовтня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.