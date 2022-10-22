Над Херсонщиною українські війська збили російський вертоліт Ка-52 – командування

Українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 над Херсонською областю, повідомляє Повітряне командування «Південь» 22 жовтня.

«Близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ударний вертоліт окупантів Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Росія не повідомляє про втрати своєї втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Також, за даними оперативного командування «Південь», в ході ранкового ракетного удару по Україні були вражені чотири об’єкти критичної інфраструктури в регіоні: по одному в Одеській та Кіровоградській областях, ще два на Миколаївщині.

При цьому в ході атаки чотири крилатих ракети збили над Одещиною, ще одну – над Миколаївщиною.

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по низці областей України. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням. Кілька людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.