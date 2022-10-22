Втрати російських військ в Україні перевищили 67 тисяч – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 320 осіб за попередню добу, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Відтак українське командування оцінює втрати армії Росії в 67 070 військових від початку повномасштабного вторгнення.

Також, за даними Генштабу, російські збройні сили втратили:

2579 танків (+6)

5266 бойових броньованих машин (+8)

1653 артилерійські системи (+5)

373 реактивних систем залпового вогню (+1)

189 засобів протиповітряної оборони

270 літаків (+1)

243 гелікоптери

1341 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+16)

329 крилатих ракет

16 кораблів

4021 автомобіль та автоцистерну (+15)

148 одиниць спеціальної техніки (+1)

Штаб додає, що дані уточнюються. Він не зазначає, на яких напрямках російські війська зазнали найбільших втрат.

Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська продовжують спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.