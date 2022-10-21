ОПУ: від військ РФ звільнено 551 населений пункт у Харківській області та 88 – у Херсонській

В Офісі президента України повідомили дані про деокупацію від російських військ населених пунктів у Харківській та Херсонській областях.

«Харківщина – деокуповано 551 населених пунктів. Херсонщина – деокуповано 88 населених пунктів. Продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях», – зазначив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як додали в оперативному командуванні «Південь», у звільнених силами оборони населених пунктах на Херсонщині мешкають близько 12 тисяч осіб. Зазначається, що серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка, Блакитне.

З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку, а перед тим – на Харківському.