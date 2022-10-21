Російська влада в окупованому Криму намагається відродити 810-ту окрему гвардійську бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії після втрат під час наступу на південні області материкової частини України. Цей процес супроводжується скандалом: проросійські активісти заявляють, що мобілізованих бійців не змогли забезпечити якісною амуніцією та бронежилетами.

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії базується в Севастополі. Вона відома тим, що брала активну участь у захопленні Криму у 2014 році. Вона ж виконувала ключові завдання щодо окупації південних областей материкової частини України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відомо, що ця бригада воювала під Мелітополем Запорізької області та брала участь у захопленні Маріуполя Донецької області.

Потім її на деякий час перекинули спочатку на Донецький напрямок, а потім на Херсонський. У результаті бригада зазнала суттєвих втрат, після яких уже не змогла брати участь у боях, стверджують в українській розвідці.

Тепер російська влада Криму намагається знову відправити цей підрозділ у бій.

Друге життя 810-ї бригади

Шукати «добровольців» для 810-ї бригади морської піхоти «для виконання спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.) у Криму розпочали у вересні. Такі оголошення були розклеєні на автостанціях, зокрема у Бахчисараї.

Тим, хто підписав контракт на пів року або рік, пропонують 10-денну підготовку від «найкращих військових фахівців». За службу обіцяють платити від 185 до 255 тисяч рублів на місяць.

На початку жовтня на базі 810-ї бригади у Севастополі вже почали готувати на війну мобілізованих росіян, стверджують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку

«Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів з 47-ї мотострілецької дивізії та 810-ї бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами», – йдеться у повідомленні відомства.

«Одних показали журналістам, інші йдуть у рваних бронежилетах»

Процес збору та комплектації 810-ї бригади супроводжується скандалом. Кримські активісти, які підтримують повномасштабне вторгнення в Росії в Україну та надають допомогу російським військовим, заявляють, що їх не забезпечили якісним військовим спорядженням.

Про це заявив ведучий авторської радіопрограми російської «Комсомольської правди» Сергій Мардан, посилаючись на лист мешканки Судака, волонтерки Ірини Сінцової.

Вимагають від керівництва цивільного та військового замінити мотлох і відмовляються без цього їхати

«Сьогодні вранці до мене прибігли матері наших мобілізованих, які сьогодні йдуть за стрічку (на передову – ред.). Наші всі йдуть у 810-ту бригаду. Першу партію справді спорядили, показали журналістам, прозвітували. Інші йдуть у касках 1948 року та в рваних бронежилетах. Чоловіки бачать, як розвантажуються нові броніки, і відразу отримують діряві, порожні, не за розміром. Спочатку намагалися з’ясувати питання з керівництвом частини, зрештою повідомили рідним, що «збунтувалися». Вимагають від керівництва цивільного та військового замінити мотлох і відмовляються без цього їхати. Матері цілими днями дзвонять на всі «гарячі» лінії – там тиша, слухавки не беруть», – йдеться у листі за її підписом.

Інформацію про неякісне забезпечення російських військових у окупованому Криму підтвердив і російський блогер Сергій Колясніков.

Бійці без бронежилетів під час масованих обстрілів – наслідки всім зрозумілі

«Ситуація у Криму підтвердилася. Мені написали, що вона на контролі Аксьонова (російського глави Криму – ред.). Ті, хто не отримав засобів індивідуального захисту на місці, мають отримати їх за місцем дислокації. Дуже сподіваюся, що так буде. Бійці без бронежилетів під час масованих обстрілів – наслідки всім зрозумілі», – повідомляє він.

Скарги на погане забезпечення мобілізованих до російської армії продовжують надходити. На сторінці російського глави Криму Сергія Аксьонова кримчани масово пишуть все про ті ж «діряві бронежилети».

У листах до російського глави Криму також повідомляється, що частина мобілізованих відмовляється приймати таку амуніцію та їхати на передову, а частина вирушає воювати без неї.

Прессекретар російського глави Криму Денис Железняков заявив журналістам, що «тема мобілізованих перебуває під особистим контролем глави».

Сам Сергій Аксьонов раніше пообіцяв, що до 20 жовтня всім мобілізованим «передадуть сучасні засоби індивідуального захисту – бронежилети, легкі та міцні шоломи, а також комплекти термобілизни».

Проте активісти, які заявляють про проблему, повідомляють у соцмережах, що багатьох мобілізованих уже відправили на передову.

Попередня 810-та бригада закінчилася?

У попередніх боях на материковій частині України 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії втратила, за даними Генштабу Збройних сил України, до 85% особового складу.

Проблеми пов’язані з тим, що був некомплект особового складу. Багато було загиблих

«Це змусило керівництво 810-ї бригади та взагалі Міноборони Росії вивести підрозділи 810-ї бригади на поповнення. Проблеми пов’язані з тим, що був некомплект особового складу. Багато було загиблих, і вони були змушені формувати нові батальйонно-тактичні групи, набираючи особовий склад із різних частин усього Чорноморського флоту. Це й екіпажі кораблів, й обслуговуючий персонал, це інженерний підрозділ. Таким чином бойовий потенціал 810-ї бригади по суті зменшився», – заявляв раніше проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, серед втрат 810-ї бригади зафіксовано, крім особового складу, щонайменше два командири, що «впливає і на бойовий дух підрозділу, і загалом на його здатність проводити ефективні бойові дії».

Російська влада і підконтрольна Москві влада Криму публічно не називає кількість загиблих і поранених російських військових із підрозділів, що базуються на півострові.

Сергій Аксьонов раніше визнавав, що серед відправлених на материкову частину України російських військових із Криму є загиблі. Публічні некрологи про них регулярно з’являються у кримських ЗМІ та соцмережах.