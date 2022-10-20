Кулеба повідомив про розмову із Лапідом щодо надання Ізраїлем Україні систем і технологій ППО та ПРО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом щодо надання Україні систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

«Розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом і повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили запит України до Ізраїлю про надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони», – написав Кулеба у твітері ввечері 20 жовтня.

У свою чергу, Лапід підтвердив, що мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Я поділився з ним нашою глибокою стурбованістю щодо військових зв’язків між Іраном та Росією», – вказав прем’єр-міністр Ізраїлю, додавши, що його країна підтримує народ України.

Раніше в Офісі президента України повідомили про проведення відеоконференції з представниками єврейських організацій про важливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, які має Ізраїль.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай 16 жовтня заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Проте через кілька днів міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.