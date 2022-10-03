Кулеба починає перше в історії України дипломатичне турне по Африці – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 жовтня починає турне країнами Африки, повідомляє Міністерство закордонних справ у понеділок.

У відомстві зазначають, що це перша дипломатична поїздка голови МЗС країнами Африки. Турне триватиме до 12 жовтня, воно починається з візиту до Сенегалу.

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«Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента України Володимира Зеленського та стала «дорожньою картою» розвитку відносин нашої держави з регіоном. Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій», – йдеться в повідомленні.

Серед інших пріоритетів МЗС називає зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, взаємодію в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема, сервісу «Дія», створення нових можливостей для українського експорту.

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У рамках поїздки також планується проведення бізнес-форумів за участі українських та африканських компаній.

«Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка», – анонсує МЗС.

Поїздку Кулеби по країнах анонсував президент України Володимир Зеленський у червні, звертаючись до Бюро Асамблеї Африканського Союзу.