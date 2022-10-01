У МЗС України відреагували на військовий переворот в Буркіна-Фасо

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на військовий переворот у західноафриканській Буркіна-Фасо, який стався напередодні.

«Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці істотно підриває її мир і безпеку. Вони повинні залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки – ред.) щодо просування плану повернення Буркіна-Фасо до демократії», – написав у твітері 1 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Напередодні в Буркіна-Фасо був скоєний другий за рік військовий переворот. У цій західноафриканській країні військові усунули від влади перехідного президента-підполковника Поля-Анрі Дамібу, який прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту.

Напередодні увечері військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення. Вони оголосили співгромадянам, що дія конституції припинена, уряд розпущений, кордони закриті на невизначений термін, і закликали всіх «мирно займатися своїми справами». Траоре пояснив, що його попередник Даміба не впорався з ісламістськими повстанцями, хоча обіцяв зробити країну безпечнішою.

Деякі демонстранти на вулицях столиці підтримали нових військових лідерів, дехто закликав звернутися за допомогою до російських найманців, як це зробили під час перевороту в сусідній Малі.

ООН висловила занепокоєння та закликала до спокою в країні.

«Буркіна-Фасо потрібен мир, їй потрібна стабільність та єдність для боротьби з терористичними групами та злочинними мережами, які діють у деяких її частинах», – заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Буркіна-Фасо, що раніше мала назву Верхня Вольта, проголосила свою незалежність від Франції в 1960 році. З того часу в країні сталося кілька військових переворотів. Останній обраний у 2015 році президент Рок Каборе був усунений від влади у січні 2022 року.

Впродовж останніх років в Буркіна-Фасо з населенням майже 21 мільйон осіб зростає активність ісламістських формувань, які присягнули на вірність угрупованням «Ісламська держава» та «Аль-Каїда». Внаслідок їхніх атак загинули тисячі жителів Буркіна-Фасо, ще два мільйони були змушені залишити свої будинки.