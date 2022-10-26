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Австралія надасть Україні новий пакет допомоги і тренуватиме військових – Кулеба

«Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії», – заявив голова МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет оборонної допомоги.

За словами голови МЗС, до пакету увійшли тренування українських військових та 30 додаткових бронетранспортерів «Бушмастер».

«Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії», – додав він.

Австралія вже надавала Україні бронетранспортери навесні на запит президента Володимира Зеленського. Також пакет допомоги включав зброю та амуніцію.

У жовтні Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, в якій закликав посилювати допомогу Україні.

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