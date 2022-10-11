Зеленський закликав прем’єр-міністра Австралії посилювати безпекову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Про це він повідомив 11 жовтня.

«Поінформував про ракетний терор з боку РФ. Відзначив важливість безпекової допомоги Австралії й закликав її посилювати. Вільний світ єдиний у підтримці України та в протидії агресору!» – прокоментував голова держави.

Албаніз наразі не коментував розмову публічно.

Представники Заходу засудили обстріли України 10 жовтня. Зокрема, Сполучені Штати мають намір продовжувати працювати для того, щоб Путін та Росія відповіли за агресію, заявив президент США Джо Байден.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що його «глибоко шокували російські напади на цивільних в Києві та інших містах України».