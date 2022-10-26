Україна очікує від США дрони-камікадзе Switchblade 600 – Резніков

Україна очікує від США дрони-камікадзе Switchblade 600, заявив в інтерв'ю виданню Politico міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600. США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражуючих боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар», – розповів він.

Водночас, за словами Резнікова, іранські дрони-камікадзе, які використовує армія РФ, наразі «тимчасово перемагають у цьому конкурсі». Хоча, як додає міністр, Україна все одно здатна з ними боротися.

«Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевшу техніку, таку як Gepard із Німеччини або Stingers і Starstreak, або іншу техніку від наших партнерів», – сказав він.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Як зазначають у Politico, американський виробник дронів-камікадзе Switchblade 600 має надіслати Україні їх першу партію протягом кількох наступних тижнів.