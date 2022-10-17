Резніков пояснив, чому аргументи не надавати Україні літаки і танки «скоро закінчаться»

Після шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, на його думку, в країн Заходу «скоро закінчаться» аргументи не надавати Україні літаки і танки.

«Україна довела не тільки здатність надзвичайно ефективно використовувати надане озброєння на полі бою, але й продемонструвала високу відповідальність і неухильне дотримання зобов’язань», – наголошує він.

За словами Резнікова, після шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» Україна, зокрема, отримає:

Окрім того, як відзначає Резніков, Україна сподівається отримати від міжнародних партнерів ЗРК CROTALE і комплекси SAMP-T.

Як відзначає міністр, одним із найбільших результатів шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» є те, що міжнародні партнери України «публічно визначили основним пріоритетом» надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

«Це потужний сигнал, який отримали понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні», – наголошує він.

За словами Резнікова, наразі Україна здійснює «одну із наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни». Зокрема, в її рамках тисячі українських бійців вже пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».