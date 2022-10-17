Посли ЄС погодили навчальну місію для українських військових

Посли ЄС погодили військову навчальну місію для України, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Міністри закордонних справ ЄС погодили військову навчальну місію для України, у рамках якої мають провести навчання до 15 000 солдатів на території ЄС. Має розпочатися в середині листопад», – написав він у твіттері.

Напередодні французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що до двох тисяч українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, чергуючись для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 жовтня заявив, що майже всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчальних програм з підготовки українських військовослужбовців. За його словами, окрім відомої британської програми, у рамках домовленостей, до навчання українських воїнів долучилися Норвегія, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія. Крім того, про приєднання до цих ініціатив нещодавно заявила Німеччина.

Британія однією з перших європейських країн заявила про намір навчати українських військових, ці навчання стартували ще в липні. Станом на вересень близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку у Британії.