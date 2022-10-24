Резніков обговорив із міністром оборони США наступний пакет допомоги, «деталі згодом»

Міністр оборони Олексій Резніков провів чергову розмову з американським колегою Ллойдом Остіном – про це він повідомив 24 жовтня.

Він назвав розмову «продуктивною».

«Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Ми також обговорили наступний Пакет оборонної допомоги США Україні. Деталі – згодом», – розповів Резніков.

21 жовтня Міністри оборони США і Росії Ллойд Остін і Сергій Шойгу обговорили телефоном поточну ситуацію в Україні. Того ж дня Олексій Резніков повідомив, що також провів розмову з Остіном.

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому він звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Читайте також НАТО відкидає звинувачення Москви щодо «української брудної бомби» – Столтенберґ

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». Водночас він додав, що ця заява означає підготовку самої Росії до такого кроку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».