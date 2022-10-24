Окрім дронів, армія РФ використовує амуніцію іранського виробництва – розвідка

Російська армія використовує амуніцію іранського виробництва (зокрема, шоломи та бронежилети). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області)», – зазначають у ГУР.

Окрім того, за даними української розвідки, найближчим часом влада Ірану планує відправити нову групу радників для опанування армією РФ нового типу БПЛ «Arash-2» та іранських ракет класу «земля-земля».

«Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу «Shahed-136» та «Mohajer-6», – додають у ГУР.

Підтвердити ці дані з інших джерел неможливо.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.