Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Окрім дронів, армія РФ використовує амуніцію іранського виробництва – розвідка

Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії

Російська армія використовує амуніцію іранського виробництва (зокрема, шоломи та бронежилети). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області)», – зазначають у ГУР.

Окрім того, за даними української розвідки, найближчим часом влада Ірану планує відправити нову групу радників для опанування армією РФ нового типу БПЛ «Arash-2» та іранських ракет класу «земля-земля».

«Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу «Shahed-136» та «Mohajer-6», – додають у ГУР.

Підтвердити ці дані з інших джерел неможливо.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG