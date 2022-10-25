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Підтримка Британії за нового прем’єра «залишатиметься непохитною» – Кулеба

Дмитро Кулеба поспілкувався із британським колегою Джеймсом Клеверлі після того, як останнього знову призначили на посаду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником британського Форін Офісу Джеймсом Клеверлі – про це він повідомив 25 жовтня.

Розмова відбулася невдовзі після того, як Клеверлі наново призначили міністром в уряді нового прем’єр-міністра Ріші Сунака.

«Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України», – підсумував Кулеба.

Клеверлі, своєю чергою, повідомив, що вважає за честь своє повторне призначення секретарем із закордонних справ, країн Співдружності та розвитку.

«Продовжуємо захищати інтереси Великої Британії за кордоном та підтримувати наших друзів і союзників по всьому світу, захищаючи демократію та свободу, особливо на боці України», – підкреслив він.

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Свою посаду в британському уряді зберіг також міністр оборони Бен Воллес.

25 жовтня новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.

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