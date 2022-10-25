Зеленський привітав британського премʼєра Ріші Сунака зі вступом на посаду

Президент України Володимир Зеленський привітав премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з офіційним вступом на посаду.

«Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду премʼєр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство!» – написав глава української держави у твітері.

Король Великої Британії Чарльз III 25 жовтня призначив Ріші Сунака премʼєр-міністром країни. Тепер Сунаку належить сформувати уряд.

Зустріч відбулася у Букінгемському палаці, де незадовго до цього король прийняв відставку Ліз Трасс. У Великій Британії монарх має церемоніальну роль у призначенні лідерів уряду.

42-річний Ріші Сунак став наймолодшим премʼєр-міністром Великої Британії за більш як 200 років. Він змінив на цій посаді Ліз Трасс, яка пробула на посаді менш як два місяці – це найкоротший термін у британській історії.

24 жовтня Сунака було обрано новим лідером британської Консервативної партії після того, як його суперники – колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон та лідерка Палати громад Пенні Мордонт – вибули з гонки.