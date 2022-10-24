Посол України у Британії прокоментував обрання Ріші Сунака новим прем’єром

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляє, що Ріші Сунак, обраний новим прем’єром Сполученого королівства, є професіоналом, а у британського суспільства та влади немає втоми від війни в Україні.

«Це – перша спроба надзвичайно традиційного суспільства отримати лідера, який не є європейського походження. Він – індійського походження і це велике піднесення для усього індійського прошарку цього суспільства. Крім того, треба розуміти, що це – дійсно професіонал, це людина, яка фактично є автором виходу Британії із ковіду, коли, на відміну від усіх інших країн світу, була масова програма підтримки бізнесу. Це був такий цікавий експеримент, який в принципі дав дуже гарний результат», – зазначив Пристайко у коментарі Радіо Свобода.

На його думку, якщо новообраний прем‘єр Великої Британії здійснить один із перших дзвінків на цій посаді президенту України, приїде у Київ з візитом, а також якщо залишить у своєму уряді нинішнього міністра оборони Бена Воллеса, який підтримує надання озброєння для ЗСУ, то це все буде «потужними сигналами» для України.

Загалом, на думку Пристайка, у британського суспільства та влади немає втоми від війни в Україні.

«Разом зі США Британія чітко дала зрозуміти (Росії – ред.): «Ми не віримо у те, що ви розповідаєте (про «брудну бомбу» – ред.). Україна не планує робити нічого. Якщо ви це робите, щоб знайти виправдання своїм власним діям, ми попереджаємо вас про відповідальність». Британія і США пояснили давно: що на кожен ваш крок ескалації буде відповідний крок ескалації з боку Заходу», – наголосив Пристайко.

24 жовтня 42-річного політика індійського походження Ріші Сунака обрали новим прем’єром Великої Британії. Він замінить Ліз Трасс, яка подала у відставку.

Очікується, що формальне оголошення про вступ Ріші Сунака на посаду буде зроблене завтра, 25 жовтня.