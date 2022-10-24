Ріші Сунак стає новим премʼєр-міністром Великої Британії

42-річний політик індійського походження Ріші Сунак замінить Ліз Трасс на посаді премʼєр-міністра Великої Британії. Це стало очевидним 24 жовтня, коли від боротьби за посаду голови Консервативної партії та очільника уряду відмовилася лідерка Палати громад Пенні Мордонт, повідомляє Бі-Бі-Сі.

«Я пишаюся кампанією, яку ми провели, і вдячна усім, з усіх частин нашої партії, хто підтримали мене. Ми всі зобов’язані перед країною, один перед одним і перед Ріші об’єднатися та працювати разом на благо нації. Попереду ще багато роботи», – написала Мордонт у соцмережах і додала, що «Ріші має мою повну підтримку».

Очікується, що формальне оголошення про вступ Ріші Сунака на посаду буде зроблене завтра, 25 жовтня.

Днем раніше, 23 жовтня, про відмову від боротьби за посаду оголосив колишній премʼєр Борис Джонсон, який пішов у відставку в липні.

Ріші Сунак народився у Саутгемптоні, нині має будинки в Лондоні і Йоркширі. Освіту здобув у Вінчестерському коледжі, Оксфордському та Стенфордському університетах. У лютому 2020 року став міністром фінансів, і через кілька тижнів йому довелося керувати економікою Британії за умов пандемії та карантинів.

На тлі незгоди з політикою Бориса Джонсона він пішов у відставку з посади міністра фінансів у липні 2022 року, що сприяло звільненню Джонсона з посади лідера консерваторів та премʼєр-міністра. Під час перевиборів керівництва Сунак наполягав на своїй лояльності до Джонсона, але подав у відставку, оскільки його уряд був «по інший бік» щодо серйозних етичних питань.