Борис Джонсон отримав підтримку депутатів для участі у виборах – ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, що дозволить йому висунути свою кандидатуру на посаду лідера партії та голови уряду. Про це повідомили журналісти The Sunday Times Тім Шипман та ВВС – Кріс Мейсон, а також телеканал Sky News із посиланням на джерела в оточенні Джонсона.

За підрахунками ВВС, публічно про свою підтримку кандидатів висловилися 203 депутати-консерватори з 357. Тільки 53 з них підтримали Джонсона.

Суперники Джонсона – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та лідер палати громад Пенні Мордонт отримали публічну підтримку від 127 та 23 депутатів відповідно. Прихильники Сунака висловили сумніви щодо кількості депутатів, які підтримали Джонсона, і закликали колишнього прем’єр-міністра надати докази.

Пенні Мордонт стала першою і поки що єдиною з претендентів, хто офіційно заявив про намір балотуватися.

Борис Джонсон влітку був змушений піти у відставку, втративши підтримку значної частини колег по партії, проте багато хто, як і раніше, його підтримує.

20 жовтня Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра. Вона обіймала посаду 44 дні – це найкоротший термін в історії Британії.