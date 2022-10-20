Британська прем’єрка Трасс заявила про відставку

Ліз Трасс заявила, що йде у відставку з посади прем’єр-міністра Британії через шість тижнів після її призначення – повідомляє агенція Reuters.

«Я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності», – цитує заяву Трасс Sky News.



Вона сказала, що «родини та підприємства хвилюються, як оплачувати рахунки, а її обрали «з мандатом змінити це».

Ліз Трасс визнає, що «не може виконати мандат», на який її обрали.

Вона залишатиметься на посаді прем’єр-міністра, поки не буде обраний її наступник.

Дедалі більше законодавців закликали Трасс піти у відставку після тижнів безладів, викликаних її економічним планом. План, оприлюднений урядом минулого місяця, спровокував фінансові потрясіння та політичну кризу, яка спричинила заміну міністра фінансів та порушення дисципліни в правлячій Консервативній партії.

На початку вересня Ліз Трасс змінила Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра Великобританії. До цього вона обіймала посаду міністра закордонних справ Британії.