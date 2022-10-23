Британія: Сунак офіційно став кандидатом на посаду премʼєра, Джонсон відмовився

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак 23 жовтня офіційно заявив, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії після відставки Ліз Трасс. Новий лідер консерваторів стане новим премʼєр-міністром.

Для участі в процедурі обрання лідера кандидатам необхідно здобути підтримку понад 100 депутатів Палати громад. Загалом у ній 357 консерваторів, тобто кандидатів може бути не більш як троє. За підрахунками Бі-Бі-Сі, до вечора неділі Сунака підтримали вже понад 140 депутатів. Він залишається фаворитом букмекерів, які приймають ставки на те, хто стане новим премʼєром.

Раніше свою кандидатуру висунула лідерка палати громад Пенні Мордонт, але поки її підтримали лише 24 депутати.

Ще вдень у неділю було невідомо, чи боротиметься за повернення на посаду премʼєра Борис Джонсон. Улітку він був змушений піти у відставку, втративши підтримку значної частини колег по партії, проте багато хто, як і раніше, його підтримує. Прихильники Джонсона стверджували, що він висуватиметься, але пізно ввечері колишній голова уряду заявив, що відмовляється від боротьби. Джонсон у суботу прилетів до Лондона з відпочинку на Карибських островах. Граничний термін висування та збирання голосів на підтримку кандидатів спливає вдень 24 жовтня.

Якщо підтримку понад 100 депутатів матиме лише один політик, він стане лідером партії. Якщо їх буде двоє чи троє, то остаточне рішення під час онлайн-голосування ухвалять члени Консервативної партії. На голосування буде відведено лише чотири дні, результати мають оголосити 28 жовтня.

20 жовтня Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра. З моменту призначення минуло 44 дні – це найкоротший термін у британській історії. При цьому Трас була обрана лідеркою партії в результаті набагато тривалішої процедури, ніж зараз. Сунак був її суперником у фінальному голосуванні та програв.

Опозиційні лейбористи закликають до дострокових виборів, однак вони не мають інструментів для того, щоб їх домогтися, якщо консерватори будуть проти.