США та Британія поглиблять співпрацю з виконання санкцій проти РФ

США та Британія посилять співпрацю щодо виконання санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, заявили 17 жовтня високопосадовці санкційних органів двох країн.

Андреа Гакі, директор Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), і Джайлз Томсон, директор британського Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI), заявили, що залишаються віддані тісним контактам країн і бачать «важливий ґрунт для виведення співпраці на новий рівень».

OFAC і OFSI мають подібні «функції та інструменти», зокрема, можливість застосовувати цивільні фінансові стягнення, сказали Гакі та Томсон.

«Таким чином, ми вирішили ще більше поглибити співпрацю між OFSI та OFAC, щоб посилити як наші власні можливості, так і підтримку, яку ми надаємо тим, хто перебуває на передовій ефективного впровадження санкцій», – сказали вони.

Гакі та Томсон заявили, що два відомства «визнають, що зростаючий масштаб санкцій ускладнив їхнє впровадження».

OFAC і OFSI вже працюють над розробкою підходів для вирішення спільних пріоритетів, таких як кіберзагрози та зловживання віртуальними активами, покращення обміну інформацією та забезпечення того, щоб санкції не перешкоджали гуманітарній торгівлі та наданню допомоги потребуючим.

Гакі та Томсон заявили, що США і Британія переконані у суттєвому впливі санкцій на російську економіку.

Президент Росії Володимир Путін визнав труднощі, спричинені санкціями, які мали «значний вплив на військово-промисловий комплекс Росії та її здатність вести цю несправедливу війну», заявили вони.

Після російського повномасштабного вторгнення країни Заходу розширили економічні і персональні санкції проти РФ та постійно їх оновлюють.