Канада ввела санкції проти 34 росіян та однієї організації з РФ

Канада ввела санкції проти 34 росіян та однієї організації з Росії, причетних до «поширення російської дезінформації та пропаганди», йдеться на сайті канадського уряду.

У списку, зокрема, є помічник президента РФ Володимир Мединський, що очолював російську делегацію під час переговорів з Україною.

Під обмеження потрапили також актори Сергій Безруков та Володимир Машков, співак і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов, журналісти Павло Гусєв, Андрій Кондрашов, Дмитро Губернієв, Тіна Канделакі, Наїля Аскер-Заде, а також телеканал «Звезда».

«Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення хибних відомостей, які є приводом для невиправданої війни російського режиму», – йдеться у заяві.

Нові санкції уряд Канади називає прикладом зусиль країни з підтримки України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада ввела санкції проти більш ніж 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.