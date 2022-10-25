Ріші Сунак офіційно вступив на посаду премʼєр-міністра Великої Британії

Король Великої Британії Чарльз III призначив Ріші Сунака премʼєр-міністром країни. Тепер Сунаку належить сформувати уряд.

Зустріч відбулася у Букінгемському палаці, де незадовго до цього король прийняв відставку Ліз Трасс. У Великій Британії монарх має церемоніальну роль у призначенні лідерів уряду.

42-річний Ріші Сунак став наймолодшим премʼєр-міністром Великої Британії за більш як 200 років. Він змінив на цій посаді Ліз Трасс, яка пробула на посаді менш як два місяці – це найкоротший термін у британській історії.

24 жовтня Сунака було обрано новим лідером британської Консервативної партії після того, як його суперники – колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон та лідерка Палати громад Пенні Мордонт – вибули з гонки.

У лютому 2020 року Ріші Сунак обійняв посаду міністра фінансів. За оцінками експертів, на цій посаді він досить успішно провів Велику Британію через пандемію COVID-19, серед іншого, забезпечивши грошову підтримку власникам закритих ресторанів та збереження робочих місць. У липні 2022 року він пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Ріші Сунак став першим премʼєр-міністром Великої Британії з південноазійським корінням. Його батьки-індійці, які працювали у сфері медицини та фармацевтики, емігрували до Великої Британії зі Східної Африки у 1960-х роках. Сунак навчався у престижній приватній школі, а потім – в Оксфорді та Стенфорді, де зустрів свою майбутню дружину Акшату Мурті, дочку індійського мільярдера. Після навчання Сунак працював у інвестиційному банку Goldman Sachs.