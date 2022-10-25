Британський експремʼєр Джонсон переконуватиме США продовжити підтримку України – FT

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні – для продовження підтримки України з боку США. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

За цими даними, Джонсон прагне залишатися одним із ключових прихильників України на міжнародній арені. Колишній очільник британського уряду сподівається, що керівництво владної Демократичної партії та республіканська опозиція збережуть однакову позицію з цього питання.

Financial Times також пише, що у британській владі обговорювалася можливість призначення Джонсона на роль спецпредставника премʼєр-міністра щодо України, проте дискусії не дали конкретного результату. Планувалося, що Джонсон міг би взяти під свій контроль реалізацію міжнародного плану відновлення України.

23 жовтня Джонсон заявив, що не знову боротиметься за посади лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра після відставки Ліз Трасс. При цьому він дав зрозуміти, що не відкидає свого повернення на Даунінг-стріт у майбутньому.

Джонсон обіймав посаду глави уряду з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. На посаді премʼєра Джонсон реалізував вихід Великоʼ Британії зі складу Євросоюзу, провів кампанію з вакцинації населення під час пандемії та рішуче підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.