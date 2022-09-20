Британія наступного року витратить щонайменше 2,63 мільярда доларів на військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Сполучене Королівство наступного року витратить 2,3 мільярда фунтів (2,63 мільярда доларів) або більше на військову допомогу Україні. Таку ж суму витратили на ці потреби в 2022-му, повідомили в офісі Трасс 20 вересня.

Військова підтримка України з боку Великої Британії, ймовірно, включатиме таке обладнання, як реактивні системи залпового вогню (MLRS), йдеться в заяві офісу британської прем’єрки.

«Перемоги України за останні тижні були надихаючими», – йдеться у заяві, оприлюдненій на тлі того, як українські війська витіснили російські сили майже з усієї Харківської області у блискавичному контрнаступі.

«Моє послання народу України таке: Сполучене Королівство й надалі буде з вами на кожному кроці. Ваша безпека – це наша безпека», – наголосила Трасс.

З початком повномасштабного російського вторгнення Британія зайняла чітку і послідовну підтримку України. Її на той час прем’єр-міністр Борис Джонсон проявив себе одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі був у Києві з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.

Нині на посаді прем’єра його змінила Ліз Трасс, яка також неодноразово висловлювалася на підтримку України у спротиві російській агресії.