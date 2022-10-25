«Україна має перемогти» – Ліз Трасс у прощальній промові перед відставкою

Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, яка 25 жовтня завершує своє перебування на посаді й передає повноваження Ріші Сунаку, згадала Україну у своїй прощальній промові.

«Демократії повинні бути в змозі забезпечити власний народ. Ми повинні бути в змозі перемогти автократичні режими, де владу тримають у руках кілька людей. І зараз, як ніколи, ми повинні підтримувати Україну в її хоробрій боротьбі проти путінської агресії. Україна має перемогти, і ми маємо продовжувати зміцнювати оборону нашої країни», – наголосила Ліз Трасс.

25 жовтня відбудеться формальне оголошення Ріші Сунака премʼєр-міністром Великої Британії – після того, як він матиме аудієнцію у короля Чарльза ІІІ.

42-річний політик індійського походження Ріші Сунак замінить Ліз Трасс на посаді премʼєр-міністра Великої Британії. Це стало очевидним 24 жовтня, коли від боротьби за посаду голови Консервативної партії та очільника уряду відмовилася лідерка Палати громад Пенні Мордонт.