Ріші Сунак після призначення на посаду премʼєра Британії пообіцяв Україні підтримку

Новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.

«Зараз наша країна стикається з глибокою економічною кризою. Наслідки COVID-19 усе ще залишаються. Війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки та ланцюги поставок у всьому світі», – відзначив голова уряду після аудієнції у короля Чарльза ІІІ.

Велика Британія, разом зі Сполученими Штатами, Європейським союзом та багатьма іншими західними союзниками, залишається відданою підтримці України після початку повномасштабного вторгнення російських військ наприкінці лютого. Ця підтримка погіршила відносини з Кремлем, який 25 жовтня заявив, що не бачить причин очікувати найближчим часом покращення відносин.