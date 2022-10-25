Бен Воллес зберіг посаду в новому уряді Британії

Бен Воллес зберіг посаду міністра оборони в уряді Ріші Сунака, повідомила пресслужба британського уряду.



«Бен Воллес був повторно призначений державним секретарем з питань оборони», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Британії висловив сподівання на співпрацю з новим прем'єром Ріші Сунаком.

«Це привілей мати можливість знову керувати обороною. Я дуже вдячний новому прем’єр-міністру за моє призначення і сподіваюся на співпрацю з Ріші Сунаком», – написав Воллес у твіттері.

25 жовтня новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.

Бен Воллес обіймає посаду міністра оборони Британії з 2019 року. Він працював в уряді Бориса Джонсона і його наступниці Ліз Трасс.