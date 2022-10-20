«Ми не втомилися, бо Україна зараз воює і за нас» – чеський бізнесмен, який організував збір коштів на танк для ЗСУ

Далібор Дєдек – чеський бізнесмен, на 59-му місці чеського «Форбсу». Він – власник чеської групи компаній «Яблотрон», яка займається розробкою та встановленням систем «розумного будинку» та сигналізацій. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він згуртував навколо себе чеських та інших європейських бізнесменів, аби допомагати Україні. Та, з його слів, «добряче натиснув» на Міністерство оборони Чехії, аби ті почали передавати ЗСУ зброю. Один із останніх проєктів «Яблотрона» – збір коштів на танк Т-72 для ЗСУ. Кого вдалося залучити до збору та чи втомилося чеське суспільство від біженців з України, Далібор Дєдек розповів кореспондентам Радіо Свобода.

– Що змінилося у вашому бізнесі з початку повномасштабного вторгнення?

– Я думаю, що це не пов’язано з бізнесом. Це пов’язано з життям. Для мене особисто і для багатьох чехів це був страшний шок. Мабуть, через те, що я досі пам’ятаю вторгнення 1968 року в Чехословаччину (події «Празької весни» – ред.).

Я прийшов до офісу, зібрав колег? і ми вирішили повністю припинити співпрацю з майже 40 тисячами російських клієнтів. Ми розіслали їм повідомлення на смартфони, що війна – це жахливо? і ви маєте публічно це визнати. І наскільки ми були шоковані, що майже ніхто цього не зробив.

На початку вторгнення влада Росії мала повну підтримку суспільства. І це було страшно для мене

Ми побачили, що на початку вторгнення влада Росії мала повну підтримку суспільства. І це було страшно для мене.

–​ Що найперше ви зробили?

– Це була субота, я написав статтю з опитуванням до чеського аналогу «Гуглу», і вона стала «вірусною» та потрапила до новин. Там проголосувало 70 тисяч людей. Більше від двох третин людей проголосували за те, щоб Захід втрутився у війну негайно.

Далі ми організували петицію до європейських лідерів. Адже ті російські війська, які зайшли в перші дні на територію України, можна було б знищити кількома винищувачами нового покоління. Однак ніхто Україні не допоміг.

Після створення групи «Ми повинні діяти» ми почали писати в Міністерство оборони Чехії, аби вони почали передавати Україні важке озброєння. Був певний спротив, бо багато чиновників старої генерації та після вторгнення в Україну вони хотіли лишити цю зброю в Чехії на випадок, якщо нам доведеться воювати.

Зрештою ми написали листа у ЗМІ та до президента Чехії. Журналісти завалили чеський Генштаб запитаннями на кшталт: «Чому не надається Україні зброя?». І вже ввечері того ж дня я побачив по телебаченню кадри з ешелонами танків та гелікоптерів, які прямували з Чехії до України.

Я ніколи в житті не думав, що збиратиму гроші на зброю

–​ Як ви почали збирати гроші на озброєння Україні?

– Зізнаюся чесно, я ніколи в житті не думав, що збиратиму гроші на зброю. Це для мене було також важким моральним питанням. Однак я зателефонував у Міністерство оборони Чехії й запитав у них: «Що мені робити? Мені піти десь купувати зброю?». Мені відповіли, що український уряд створив спеціальний рахунок. Потім я зустрівся із послом України в Чехії, він мені дуже сподобався, і ми почали думати, чим і як можемо допомогти.

Нам здалося, що ефективніше буде збирати гроші на конкретні речі. Наприклад, є чеська невеличка компанія, яка виготовляє військові безпілотники. Це і спостереження, і «дрони-камікадзе». Ми почали нашу першу акцію на сайті та зібрали понад мільйон євро. І зараз ці дрони літають над Україною. Хоча компанія планувала продати їх до Африки.

Ми були приголомшені тим, які відгуки від чехів ми побачили

Ми були приголомшені тим, які відгуки від чехів ми побачили. Статистика показала, що саме ця кампанія збирає гроші набагато краще, ніж інші. Що потрібно збирати гроші на щось конкретне. Тоді ми знову пішли до Міністерства оборони й запитали: «Що далі? Що ЗСУ потрібно зараз?».

–​ І так народилася ідея зібрати гроші на танк?

– Так. Військові сказали, що було б непогано надати ЗСУ танк. Але не старий, який вже застарілий, а новий. Це був Т-72 із новим обладнанням, але вигідний у тому, що українські військові не потребують спеціального навчання. Вони його добре знають. Він коштував приблизно 33 мільйони чеських крон, і я доручив команді створити новий збір.

Ось як коментують збір на Т-72 члени команди, які працювали над цим проєктом:

Ян Полак, координатор проєкту:

«Ми назвали цей танк «Томаш». Це із мультфільму про паровозика Томаша. Це, як ми гадаємо, допомогло перетворити збір коштів у щось ігрове, і більше людей змогло відгукнутися на це. Ми зібрали на 8 мільйонів крон більше, ніж очікували. І ми використали їх для іншої кампанії, яку щойно розпочали під назвою «Нагодуй Томаша та його друзів!». Це збір коштів на боєприпаси для купленого нами танка.

Юра Ібл, діджитал-координатор проєкту:

Ніхто, навіть ми не вірили, що це вдасться. Ми ставилися до цього більш як до привернення уваги до війни в Україні. Але ми були в шоку. Це сталося буквально за кілька тижнів. Більш ніж 10 тисяч людей відгукнулися на наш заклик допомогти із танком.

–​ Як швидко вдалося зібрати потрібну суму?

Ми зібрали потрібну суму менш ніж за 3 тижні

– Ми зібрали потрібну суму менш ніж за 3 тижні. Люди справді зробили свій внесок у те, що я вважаю важливим, що дає добру картину про настрої чеського суспільства. Звичайно, було кілька заможних людей, які надсилали більші суми.

Але є тисячі й тисячі чехів, які прості звичайні люди, надсилали гроші через свої кредитні картки. І надсилали, я не знаю, пару сотень крон чи пару тисяч. Але вони готові відправляти гроші на допомогу Україні, навіть у ситуації, коли тарифи дорожчають, ціни ростуть. Я був дуже задоволений і дуже вражений.

–​ Не так давно у Чехії відбувалися протести проти підвищення тарифів та політики ЄС в цілому. Там, зокрема, вимагали відновити енергетичні відносини з Росією. Чи справді в чеському суспільстві вже втомилися від війни в Україні, від біженців?

– Важливе ядро чеського суспільства дійсно розуміє, що українці воюють і за нас. В чеському суспільстві, як і в будь-якому іншому, є різні групи людей. Є в тому числі й ті, кому постійно щось не подобається – коронавірус, поганий уряд тощо. З іншого боку – у кожного є своє право на висловлювання своєї думки. Однак я гадаю, що люди не втомилися, чехи готові чекати.

Важливе ядро чеського суспільства дійсно розуміє, що українці воюють і за нас

Якщо українці не зупинять Росію, вони будуть продовжувати і топтати солдатськими чоботами Естонію, Польщу або Чехію. Їхня мрія – бути супердержавою. Чехи знають та розуміють це. І ми маємо допомагати Україні, як тільки можемо.

Серед інших проєктів, до яких долучений Далібор Дєдек та його компанія є й допомога центру, де українські біженці можуть навчатися чеської мови, спілкуватися та інтегруватися до чеського суспільства.