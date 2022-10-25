В ООН підтвердили загибель 6374 цивільних в Україні через масштабну війну Росії

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомляє, що змогло підтвердити 6 374 випадки загибелі і 9 776 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Такими є дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до півночі 23 жовтня, повідомили в організації.

Серед загиблих, за даними ООН, – 402 дітей, серед поранених – 735. При цьому в Офісі українського генпрокурора станом на 24 жовтня повідомляли про загибель 430 і поранення 820 дітей.

Від початку жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини змогло верифікувати загибель в Україні через російську агресію 230 цивільних людей і поранення 678.

В організації наголосили, що реальне число є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За даними УВКПЛ ООН, більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними й авіаударами.