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У День ООН Зеленський подякував Ґутеррішу за співпрацю

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Київ, 28 квітня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував День Організації Об’єднаних Націй, який відзначають 24 жовтня.

Зеленський вказав на те, що саме цього дня 1945 року набрав чинності Статут ООН – «один із базових документів, який має працювати для підтримання миру й міжнародного правопорядку».

«Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться й за те, щоб мир і безпека були можливі для всіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніу Гутеррішу, Генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він справді на захисті Статуту ООН та глобального миру», – сказав він.

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Зеленський вказав на участь ООН у звільненні українських полонених, а також розблокуванні експорту зерна через Чорноморський коридор.

«Дякую за сприяння в усьому цьому! І вірю, що зможемо досягнути ще більшого», – додав голова держави.

12 жовтня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу анексії РФ чотирьох областей України.

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