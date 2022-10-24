Затримки, спричинені Росією, завадили Україні експортувати 3 мільйони тонн – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість діями Росії, які спричинили затримку експорту зерна Чорноморським коридором – про це йдеться в заяві 24 жовтня.

За даними відомства, російські інспектори в складі Спільного координаційного центру в Стамбулі «суттєво затримують» перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або прямують до кінцевого пункту призначення із вантажем. Як наслідок, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується.

«Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна. 10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії», – стверджує МЗС.

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Міністерство закликало світову спільноту, зокрема, країни Африки та Азії, вимагати від Росії припинити штучні затримки в перевірках суден.

«Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор. Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання затримок з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор», – повідомляє дипломатичне відомство.

МЗС додає, що Київ прагне продовжувати співпрацю з ООН і Туреччиною для забезпечення роботи Чорноморського зернового коридору.

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22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Днями Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з ООН у разі, якщо організація відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Експерти припускають, що мова йде про перегляд і так званої «зернової ініціативи».