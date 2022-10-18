ООН: Росія відповідальна за «переважну більшість» порушень прав людини, задокументованих у чотирьох областях України

У звіті ООН, опублікованому 18 жовтня, встановлено, що російські сили відповідальні за «переважну більшість» порушень прав людини, включаючи воєнні злочини, у чотирьох регіонах України протягом перших тижнів війни.

Незалежна міжнародна слідча комісія з розслідування ситуації в Україні задокументувала події в Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях наприкінці лютого і в березні 2022 року.

Комісія виявила, що російські сили без розбору обстрілювали райони, які вони намагалися захопити, і атакували мирних жителів, які намагалися втекти.

Комісія «знайшла обґрунтовані підстави для висновку про те, що в Україні було скоєно низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права», – йдеться у повідомленні Ради ООН із прав людини.

«Вплив цих порушень на цивільне населення в Україні – величезний. Втрати життів обчислюються тисячами. Пошкодження інфраструктури є руйнівним», – сказав голова комісії Ерік Мьосе.

Комісія задокументувала випадки страт, незаконного ув’язнення, тортур, жорстокого поводження, зґвалтувань та іншого сексуального насильства, скоєного в районах, окупованих російськими військами, в усіх чотирьох регіонах, які охоплює доповідь, заявила Рада з прав людини.

Від часу, описаного у звіті, українські сили вже звільнили згадані чотири регіони.

Хоча російські збройні сили були відповідальними за «переважну більшість виявлених порушень, українські сили також порушували міжнародне гуманітарне право в деяких випадках, включаючи два інциденти, які кваліфікуються як воєнні злочини», – заявила Рада з прав людини.

Влада України раніше заявляла, що буде карати за зловживання, скоєні українськими силами, але вважає, що кількість таких інцидентів невелика.

Після деокупації захоплених російськими військами територій, там були виявлені численні випадки убивств цивільних жителів. На багатьох тілах виявили сліди тортур.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.