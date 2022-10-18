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Розстріл колони на Харківщині: знайшли ще одного вбитого, двом дітям вдалося врятуватися – ОГП

Від початку було відомо про 24 загиблих через розстріл цивільної колони

Прокурори виявили ще одного, 26-го загиблого через розстріл автомобільної колони російськими військовими, повідомляє Офіс генерального прокурора 18 жовтня.

За повідомленням, правоохоронці з урахуванням показань свідків виявили тіло 19-річного хлопця.

«За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи», – повідомляє відомство.

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Крім того, правоохоронці встановили, що під час розстрілу двоє дітей вижили. Це хлопчик віком 1,1 року та дівчинка 5 з половиною років.

«Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані рідним», – йдеться в повідомленні.

Про розстріляну російськими військами колону автомобілів стало відомо 1 жовтня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ній загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Згодом виявили ще одну загиблу.

За версією СБУ, автомобілі з цивільними розстріляли диверсанти.

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